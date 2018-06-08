Директора МУП осудят за коммунальное ЧП с погибшими в Калининграде

Руководителю муниципального унитарного предприятия в Калининграде предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за засоренного дымохода пять человек насмерть отравились угарным газом.

По данным следствия, МУП некачественно провел работы по проверке тяги в вентиляции многоквартирного дома. Дымоход оказался засорен мусором. В результате в апреле 2017 года жильцы двух квартир отравились угарным газом. В числе погибших — пятилетний ребенок, сообщает Калининград.Ru.

Директору МУП предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мужчина признал свою вину.

В ходе осмотра помещений в одной из квартир был обнаружен газовый отопительный аппарат. На собственника квартиры завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» за отключение автоматической системы безопасности оборудования.