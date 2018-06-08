Почти 1,2 млн москвичей посмотрели «прямую линию» с президентом

«Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшую в четверг, 7 июня, посмотрели 1,18 млн жителей Москвы. Наибольшее число зрителей собрал телеканал «Россия 1», где аудитория составила около 603 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

По Первому каналу «прямую линию» посмотрели примерно 460,5 тыс. человек, «Россию 24» для просмотра программы выбрали 62,6 тыс. человек.

«Прямая линия» в этом году прошла в совершенно новом формате. В студии не было зрителей, но зато присутствовали волонтеры, которые участвовали в подготовке программы и помогали авторам обращений.

В эфире прозвучало 79 вопросов, на многие из них пришлось отвечать представителям правительства и руководству регионов.

Президент подчеркивал, что главная задача нового кабмина — повышение благосостояния людей, а губернаторов просил быть максимально внимательными к проблемам населения.