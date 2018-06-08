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Почти 1,2 млн москвичей посмотрели «прямую линию» с президентом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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«Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшую в четверг, 7 июня, посмотрели 1,18 млн жителей Москвы. Наибольшее число зрителей собрал телеканал «Россия 1», где аудитория составила около 603 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

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По Первому каналу «прямую линию» посмотрели примерно 460,5 тыс. человек, «Россию 24» для просмотра программы выбрали 62,6 тыс. человек.

«Прямая линия» в этом году прошла в совершенно новом формате. В студии не было зрителей, но зато присутствовали волонтеры, которые участвовали в подготовке программы и помогали авторам обращений.

В эфире прозвучало 79 вопросов, на многие из них пришлось отвечать представителям правительства и руководству регионов.

Президент подчеркивал, что главная задача нового кабмина — повышение благосостояния людей, а губернаторов просил быть максимально внимательными к проблемам населения.

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