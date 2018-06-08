Трамп заявил о необходимости возвращения РФ в G8

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в формат «большой восьмерки» (G8)/

Об этом американский лидер заявил журналистам перед вылетом в канадский Квебек на саммит G7.

«Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», – приводит Reuters слова хозяина Белого дома.

Предложение Трампа поддержал новый премьер-министр Италии, а руководство Канады заявило, что формат G7 должен работать без изменений.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в провинции Квебек, Канада.