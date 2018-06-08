Прямой эфир

Трамп заявил о необходимости возвращения РФ в G8

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в формат «большой восьмерки» (G8)/

Об этом американский лидер заявил журналистам перед вылетом в канадский Квебек на саммит G7.

«Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», – приводит Reuters слова хозяина Белого дома.

Предложение Трампа поддержал новый премьер-министр Италии, а руководство Канады заявило, что формат G7 должен работать без изменений.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в провинции Квебек, Канада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле прокомментировали желание Трампа вернуть Россию в G8
Трамп отказался от переговоров с Мэй из-за ее «учительского» тона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017