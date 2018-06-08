Шесть человек пострадали в столкновении автобусов в Карелии

Два пассажирских автобуса столкнулись в Петрозаводске возле остановки транспорта. Травмы получили шесть человек.

По данным ГИБДД, водитель «ПАЗа» отвлекся от управления транспортным средством. В результате он допустил столкновение с другим автобусом, который в тот момент отъезжал от остановки. От удара автобус отбросило на припаркованную иномарку, сообщает ИА «Карелinform».

Травмы в ДТП получили шесть человек. Всем назначено амбулаторное лечение.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Тульской области пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине «КамАЗ». В автобусе находились 20 человек, пострадали трое.