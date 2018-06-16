Стена от смуты

В Малом театре представили мультимедийный исторический спектакль «Смута. 1609-1611 гг». Внушительные декорации, исторические костюмы, патриотический материал и авторство литературной основы, принадлежащее министру культуры Владимиру Мединскому, делают постановку, как минимум, заслуживающей внимания.

В Малом театре всегда тяготели к спектаклям на историческую тему. Здесь шли постановки о Петре I, Екатерине II, Елизавете I Английской, Марии Стюарт, Наполеоне, Кутузове и многих других. Но особый интерес для театра всегда представляло Смутное время. Трилогия Алексея Толстого — «Царь Иоанн Грозный», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» — долгие годы была визитной карточкой коллектива. Этой же эпохе посвящены «Борис Годунов» Пушкина и «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» Островского, регулярно фигурирующие на афишах Малого. Новая постановка дополняет этот ряд.

Польский король Сигизмунд III (Валерий Бабятинский) идет на Смоленск, ожидая найти в подземельях крепости сокровища. Но взять город штурмом ему не удается. Два года Сигизмунду противостоит войско во главе с воеводой Шеиным (Валерий Афанасьев). Оплотом веры в ожесточенной борьбе с иноземцами становится Владыка Сергий (Александр Ермаков). Чтобы измученные войной смоляне не сдались на милость полякам и до последнего стояли за веру свою, Сергий пошел на грех — «сотворил чудо» мироточения лика Богородицы...

Основой спектакля стал роман Владимира Мединского «Стена». За его инсценировку взялся режиссер, народный артист России Владимир Бейлис. Историю об осаде Смоленска войсками Сигизмунда III и стоической обороне горожан он воплотил с размахом. Стены крепости, посадский двор, застенки, трактир в Орше, королевский замок уместили на одной сцене, использовав поворотный круг, который театр приобрел специально для этого спектакля. Это позволило не закрывать занавес на переустановку декораций. Зрители как в кино следят за сменяющими друг друга сооружениями.

Трансформирующиеся декорации требовали и столь же техничной смены задника. Поэтому постановщики призвали на помощь видеопроекцию. Прием, который другие театры используют регулярно, в постановках Малого задействован впервые. Не все зрители были довольны работой видеохудожника Дмитрия Герасименко — многие сочли эту дань современности лишней в оплоте академизма. Но, с точки зрения сюжета, динамичная смена видеопланов — с горящим Смоленском, рощей и рекой, ликами святых, когда действие переносится в храм, — вполне уместна.