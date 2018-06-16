Прямой эфир

Стена от смуты

В Малом театре инсценировали роман Владимира Мединского
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Малом театре представили мультимедийный исторический спектакль «Смута. 1609-1611 гг». Внушительные декорации, исторические костюмы, патриотический материал и авторство литературной основы, принадлежащее министру культуры Владимиру Мединскому, делают постановку, как минимум, заслуживающей внимания.

В Малом театре всегда тяготели к спектаклям на историческую тему. Здесь шли постановки о Петре I, Екатерине II, Елизавете I Английской, Марии Стюарт, Наполеоне, Кутузове и многих других. Но особый интерес для театра всегда представляло Смутное время. Трилогия Алексея Толстого — «Царь Иоанн Грозный», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» — долгие годы была визитной карточкой коллектива. Этой же эпохе посвящены «Борис Годунов» Пушкина и «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» Островского, регулярно фигурирующие на афишах Малого. Новая постановка дополняет этот ряд. 

Польский король Сигизмунд III (Валерий Бабятинский) идет на Смоленск, ожидая найти в подземельях крепости сокровища. Но взять город штурмом ему не удается. Два года Сигизмунду противостоит войско во главе с воеводой Шеиным (Валерий Афанасьев). Оплотом веры в ожесточенной борьбе с иноземцами становится Владыка Сергий (Александр Ермаков). Чтобы измученные войной смоляне не сдались на милость полякам и до последнего стояли за веру свою, Сергий пошел на грех — «сотворил чудо» мироточения лика Богородицы...

Основой спектакля стал роман Владимира Мединского «Стена». За его инсценировку взялся режиссер, народный артист России Владимир Бейлис. Историю об осаде Смоленска войсками Сигизмунда III и стоической обороне горожан он воплотил с размахом. Стены крепости, посадский двор, застенки, трактир в Орше, королевский замок уместили на одной сцене, использовав поворотный круг, который театр приобрел специально для этого спектакля. Это позволило не закрывать занавес на переустановку декораций. Зрители как в кино следят за сменяющими друг друга сооружениями.

Трансформирующиеся декорации требовали и столь же техничной смены задника. Поэтому постановщики призвали на помощь видеопроекцию. Прием, который другие театры используют регулярно, в постановках Малого задействован впервые. Не все зрители были довольны работой видеохудожника Дмитрия Герасименко — многие сочли эту дань современности лишней в оплоте академизма. Но, с точки зрения сюжета, динамичная смена видеопланов — с горящим Смоленском, рощей и рекой, ликами святых, когда действие переносится в храм, — вполне уместна.

Для спектакля, в котором участвуют около 50 актеров, были пошиты более сотни костюмов, соответствующих эпохе. Кроме того, на сцене появляются две белые борзые. Это призвано подчеркнуть историзм и реалистичность постановки. В целом, ценителям красивых масштабных историй о событиях прошлых веков «Смута» должна прийтись по вкусу. Ну, а чтобы напоминание об истории государства российского имело осязаемые последствия, свой гонорар Владимир Мединский передал на восстановление той самой Смоленской крепостной стены, о которой рассказывается в его романе.  

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017