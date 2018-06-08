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ФАС возбудила дело против «большой четверки» сотовых операторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против сотовых операторов «большой четверки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2) из-за повышения тарифов за смс для частных банков, сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

Речь идет о сообщениях кредитных организаций, которые клиенты получают после тех или иных операций по картам.

По словам, Кашеварова, в то время как для частных банков операторы почти одномоментно повысили тарифы, некоторые из госбанков получили пониженные ставки. Таким образом, был «нарушен принцип сетевой нейтральности. По сути дела, тут есть признаки дискриминации», заявил он «РИА Новости».

В мае ФАС пригрозила сотовым операторам «новой волной санкций» со второго полугодия, если они не успеют устранить внутрисетевой роуминг.

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