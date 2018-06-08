Индонезия подписала соглашение с РФ о закупке 11 самолетов «Сухой»

Соглашение о закупке 11 новейших самолетов компании «Сухой» подписали Индонезия и Россия. Об этом сообщил посол страны в РФ Вахид Суприяди.

«Совсем недавно индонезийская сторона подписала соглашение о закупке 11 новейших самолетов «Сухой» у РФ», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Посол назвал заключенную сделку «очень крупной».

В минувшем году сообщалось, что министр обороны Индонезии Рьямизарда Рьячуду надеется подписать с Россией контракт на поставку 10 многоцелевых истребителей Су-35 на сумму $1 млрд. Также тогда стало известно, что Индонезия, Индия и Малайзия могут купить российские самолеты Су-34 и Су-35.