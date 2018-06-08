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Общепиты в Пензе подготовили меню к ЧМ-2018

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Кафе и рестораны Пензы подготовились к приему иностранных гостей чемпионата мира по футболу. Меню переведены на три языка.

Матчи в Пензе проводиться не будут, однако иностранцы забронировали в городе более 2 тыс. гостиничных номеров для краткосрочного проживания. Ожидается, что в Пензе поселятся болельщики, которые приедут на игры в Саранске. Город подготовился к приему гостей. В частности, предприятия общественного питания разработали для приезжих меню с иллюстрациями на английском, испанском и французском языках. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

По оценкам пензенских властей, в город приедут 2,4 тыс. болельщиков. В основном это соотечественники футболистов, которые играют в Саранске, это гости из Перу, Ирана, Дании, Колумбии, Португалии, Туниса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Россию за время мундиаля посетят 1,5 млн болельщиков из разных стран.

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