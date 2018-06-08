Жительница Владивостока родила тройню в 51 год

В Приморском краевом перинатальном центре приняли роды, которые войдут в историю. Жительница Владивостока родила тройняшек в возрасти 51 года. Два мальчика и девочка появились на свет 5 июня. Причем девочка оказалась самой крупной. Ее вес — 2400 г. Мальчики весят 1480 и 2300 г.

По словам главврача центра Татьяны Курлеевой, которые приводит Vostokmedia, дети находятся на лечении — как часто бывает при многоплодной беременности деткам нужно окрепнуть и набрать массу перед выпиской домой.

Агентство отмечает, что Владивосток славится рекордными родами. Так, в феврале 2016 года в одном из роддомов на свет появились трое детей весом более 5600 г.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в отеле в Турции туристка из США родила ребенка, посмотрев уроки на YouTube и WikiHow. Мама и малыш чувствуют себя нормально.