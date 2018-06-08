Детский сад закрыли из-за грибка в Удмуртии

Детский сад в Завьяловском районе Удмуртии закрыли из-за антисанитарных условий. В помещениях обнаружен грибок.

По данным прокуратуры, в здании протекает крыша, а у наружных стен осыпается кирпичная кладка. Грибок начал распространяться по второму этажу. В связи с этим помещения признаны в полном объеме не соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям, пишет ИА «Сусанин».

Правоохранительные органы назначили штраф директору детского сада, также к дисциплинарной ответственности привлечены несколько сотрудников.

Ожидается, что в детском саду будет проведен ремонт. Только после окончания работ учреждение сможет вновь принимать детей.