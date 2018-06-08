15 несанкционированных свалок обнаружили в районе Брянской области

Прокуратура Навлинского района обнаружила 15 несанкционированных свалок и приняла меры, направленные на их ликвидацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Навлинского района провела проверку, в ходе которой на территории поселка Навля было обнаружено 15 несанкционированных свалок отходов. Одна из свалок достигала 100 м в ширину и 30 м в длину, сообщает NASHBRYANSK.RU.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать органы местного самоуправления устранить свалки в рамках полномочий по защите прав людей на благоприятную экологическую среду.

Исковые заявления находятся на рассмотрении в районном суде.