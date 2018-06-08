Мужчина скончался в больнице после наезда поезда в Саратовской области

44-летний мужчина погиб в результате наезда грузового состава в Советском районе Саратовской области. Он пытался пролезть под вагоном.

Инцидент произошел на станции Урбах. При переходе железнодорожных путей мужчина решил пролезть под грузовым составом. В этот момент поезд начал движение, в результате пешеход получил травмы.

Пострадавшего доставили в Советскую районную больницу, где он скончался от травматического шока. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По факту гибели мужчины следователи начали проверку.