Прямой эфир

Мужчина скончался в больнице после наезда поезда в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

44-летний мужчина погиб в результате наезда грузового состава в Советском районе Саратовской области. Он пытался пролезть под вагоном.

Инцидент произошел на станции Урбах. При переходе железнодорожных путей мужчина решил пролезть под грузовым составом. В этот момент поезд начал движение, в результате пешеход получил травмы.

Пострадавшего доставили в Советскую районную больницу, где он скончался от травматического шока. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По факту гибели мужчины следователи начали проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Амурской области
Подросток в Красноярске получит компенсацию после селфи на поезде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017