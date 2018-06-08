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Окна в детском саду заменят в Липецкой области за 9 млн рублей

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Окна в детском саду № 8 города Данков Липецкой области собираются заменить за 9 млн рублей. Ремонт стал возможен после того, как суд обязал местных властей провести необходимые работы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в детском саду была проведена проверка, которая установила, что окна в дошкольном учреждении находятся в плохом состоянии. Замены требовали деревянные окна в 10 детских группах и спортивном зале, сообщает GOROD48.

Прокуратура и Роспотребнадзор вынесли представления и предписания о необходимости замены оконных блоков, но все оставалось без изменений. Тогда прокуратура обратилась в суд с просьбой обязать местных властей провести ремонт.

Суд удовлетворил требования прокурора. На данный момент чиновники составили смету, согласно которой на замену окон в детском саду потребуется 9 млн рублей.

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