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Брянский машиностроительный завод впечатлил делегацию из Германии

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Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») посетила делегация из Германии во главе с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом в рамках делового визита в Брянскую область.

Во время визита советник генерального директора БМЗ Леонид Кайков рассказал гостям об этапах построения и развития производственной системы, о глобальной модернизации оборудования и техническом переоснащении производства, а также об освоении серийного выпуска магистральных грузовых локомотивов.

Делегация побывала в основных производственных подразделениях завода, а общаться и ориентироваться им помогало неплохое знание русского языка.

После знакомства с производством Михаэль Хармс выразил общее впечатление от БМЗ: «Ваше предприятие отвечает мировым стандартам. Особенно впечатлили высокая культура производства и современные технологии, используемые в рабочем процессе», — приводит слова Хармса интернет-газета «Брянские новости».

Брянский машиностроительный завод является ведущим предприятием отечественного транспортного машиностроения. Интерес гостей из Германии к нему обуславливался, помимо прочего, тем, что БМЗ является примером построения в короткий срок эффективной производственной системы Трансмашхолдинга, а также внедрения принципов бережливого производства.

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