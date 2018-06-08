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Туристы вновь делают фото на смертельно опасном месте во Владивостоке

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Иностранные туристы продолжают фотографироваться на краю Орлиной сопки во Владивостоке, несмотря на несчастный случай, произошедший 6 июня. Тогда туристка из Южной Кореи сорвалась с видовой площадки во время фотосессии. Девушка потеряла равновесие и упала спиной вперед, ударившись о перила уровнем ниже. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Межу тем, на площадке началось укрепление поврежденных перил. Разрушенные конструкции восстанавливаются. Кроме того, строители срезали свадебные замки, развешенные новобрачными. Однако, как отмечает ИА PrimaMedia, специалисты не раз предупреждали, что перила на этой видовой площадке ненадежны. Возможно, изначально конструкция была неправильно спроектирована. Это можно понять по дребезжанию опор на ветру.

Агентство отмечает, что этот участок является федеральной собственностью. Это значит, что городские власти не имеют право проводить там какие-либо ремонтные работы. В противном случае администрацию ждет штраф. Муниципалитет не раз обращался в Росимущество с просьбой передать видовую площадку в собственность, однако до сих пор этого не произошло.

Видовая площадка Орлиной сопки — одно из самых популярных мест во Владивостоке у иностранных туристов. Отсюда открывается прекрасный вид на весь город и на мост через бухту Золотой Рог.

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