Медведеву вручили «Дневник добрых дел»

«Дневник добрых дел» вручили в пятницу, 8 июня, премьер-министру России Дмитрию Медведеву на конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели».

Принимая подарок, председатель правительства ответил: «Спасибо, я возьму с собой, [буду] заполнять».

Такой же дневник получила и вице-премьер Татьяна Голикова, также принимающая участие в конференции, передает RT.

Одна из участниц мероприятия рассказала о благотворительном проекте в Казани, в ходе которого школьникам раздают специальные дневники, где они ведут отчет о своих добрых делах.

В ходе конференции планируется обсудить вопросы совершенствования законодательства, деятельности исполнительной власти и самоорганизации сообщества благотворителей, направления благотворительной деятельности и достижения российских благотворителей, а также лучшие практики взаимодействия благотворителей с муниципальными и государственными органами.