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Повар и ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой

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Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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Американский повар и ведущий телеканала CNN Энтони Бурден умер на 62-м году жизни, сообщает CNN.

По данным телеканала, он совершил суицид.

Бурден сделал профессиональную карьеру шеф-повара и в 2000 году выпустил книгу «Конфиденциальная кухня: приключения в кулинарном Подбрюшье», которая принесла ему ошеломительный успех и славу. 

Потом он написал еще несколько гастрономических бестселлеров и начал сниматься в собственном телевизионном шоу Anthony Bourdain: No Reservations, посвященном кухням разных стран мира, где на глазах телезрителей он пробует самые немыслимые блюда — например, бараньи яйца или глазные яблоки тюленя.

За свою карьеру ведущего Бурден получил много наград, в частности премию Пибоди за выдающийся вклад в телевидение.

Также повар владел тремя ресторанами в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

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