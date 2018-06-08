Повар и ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой

Американский повар и ведущий телеканала CNN Энтони Бурден умер на 62-м году жизни, сообщает CNN.

По данным телеканала, он совершил суицид.

Бурден сделал профессиональную карьеру шеф-повара и в 2000 году выпустил книгу «Конфиденциальная кухня: приключения в кулинарном Подбрюшье», которая принесла ему ошеломительный успех и славу.

Потом он написал еще несколько гастрономических бестселлеров и начал сниматься в собственном телевизионном шоу Anthony Bourdain: No Reservations, посвященном кухням разных стран мира, где на глазах телезрителей он пробует самые немыслимые блюда — например, бараньи яйца или глазные яблоки тюленя.

За свою карьеру ведущего Бурден получил много наград, в частности премию Пибоди за выдающийся вклад в телевидение.

Также повар владел тремя ресторанами в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.