Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»

Правительство Швеции одобрило строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих территориальных водах. Информацию об этом подтвердил министр предпринимательства и инноваций страны Микаэль Дамберг.

«Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море, — цитирует министра ТАСС.

У Швеции нет возможности сказать «нет» проекту», добавил Дамберг.

Швеция — уже третья страна, которая выдала такое разрешение. Ранее все необходимые разрешения на реализацию проекта были получены от Германии и Финляндии.

Кроме того, стало известно, что Министерством строительства и ЖКХ РФ выдало оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в России. В ближайшее время компания ожидает получить от Росприроднадзора разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

«Северный поток – 2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.