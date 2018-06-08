Директор стройкомпаний в Тамбове задолжал сотрудникам 10 млн рублей

В Тамбове перед судом предстанет руководитель двух строительных компаний, обвиняемый в невыплате зарплат 142 работникам. Накопилась задолженность в размере более 10 млн рублей. При этом средства на счетах были, однако часть из них получал лично директор. Общая сумма перечисленных на его счет денег превышает 7 млн рублей.

По данным ИА «Абирег», речь идет о генеральном директоре ОАО «Тамбовхимпромстрой» и ООО «СМУ-6» Александре Качкине. В настоящее время он отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере. В ноябре 2017 года суд приговорил предпринимателя к лишению свободы на шесть лет в колонии общего режима.

Ранее прокуратура проверила Воркутинскую энергетическую компанию на соблюдение законодательства о труде. Установлено, что гендиректор «СМУ-6» с сентября 2015 по август 2017 года не выплачивал заработную плату троим работникам, накопились долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.