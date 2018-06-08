Власти страны и некоммерческие организации должны сотрудничать в сфере благотворительности, поддерживая усилия друг друга. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели». Конференция была организована НИУ «Высшая школа экономики».

Участники конференции говорили о необходимости обновить Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ. Этот документ был утвержден еще в 2009 году, и, по словам специалистов, сформулированные в нем задачи уже реализованы. Председатель правительства согласился рассмотреть это предложение.

— Нам нужно выйти на такой режим работы, когда государство помогает некоммерческим организациям, а некоммерческие организации в известной степени берут на себя ту работу, в которой государство неэффективно или не способно быстро достичь результата. Мы пришли к той ситуации, когда и государство, и некоммерческие организации, занимающиеся благотворительностью, должны создать полноценный симбиоз, для того чтобы достигать общих целей, — сказал Дмитрий Медведев.

Одна из сессий носила название «Современные технологии: возможности и вызовы для благотворительности». Там, в частности, обсудили использование краудфандинговых платформ для сбора средств. По мнению экспертов, подобный механизм зарекомендовал себя на международной арене. В России необходимо ввести его в законодательное поле. Требуется лишить мошенников возможности использовать такие технологии в своих целях.

— Надо посмотреть, нужно ли это в каком-то жестком варианте регулировать или нет. Потому что, когда мы пытаемся всё зарегулировать, обычно выходит криво, — сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев заявил, что цифровой мир, социальные сети, интернет позволяют достаточно быстро распространять информацию о злоумышленниках.

Участники дискуссионной площадки «Борьба с бедностью и снижение неравенства: объединение усилий государства и благотворительности» призвали расширить поддержку нуждающихся граждан.

— Мы вообще стараемся, чтобы многие льготы носили персональный, адресный характер, — отметил председатель правительства.

По его словам помощь отдельным людям должна трансформироваться в систему поддержки семьи.

По данным опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 83% россиян считают, что надо оказывать помощь незнакомым людям, которые в этом нуждаются.

За последний год в роли волонтеров или добровольцев побывали 42% наших сограждан. 63% из них помогали людям действиями, 60% — деньгами и 58% — вещами. 67% россиян в частном порядке оказывали поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам или тяжелобольным.