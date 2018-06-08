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Киев расширил черный список российских деятелей культуры

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Фото: Global Look Press
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Минкультуры Украины внесло еще троих российских деятелей культуры в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины», говорится в распространенном 8 июня сообщении ведомства.

Согласно приказу министерства от 6 июня, в обновленный черный список вошли российский кинорежиссер и продюсер Ренат Давлетьяров, актер Максим Щеголев и писатель Василий Сахаров, сообщает «РИА Новости».

Список лиц, угрожающих нацбезопасности, Минкультуры cоставляет на основании обращений совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Минкультуры Украины впервые обнародовало черный список деятелей культуры из России в августе 2015 года. В документе уже около 130 фамилий знаменитых актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Среди них режиссеры Никита Михалков, Евгений Гришковец, Эмир Кустурица, рэпер Баста, Михаил Боярский и др.

7 марта стало известно, что Минюст Украины внес в черный список актрису Алису Фрейндлих.

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