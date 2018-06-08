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Исаев назвал сообщения о финальном варианте пенсионной реформы слухами

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Сообщения о том, что правительство определилось с окончательным вариантом повышения пенсионного возраста являются слухами. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единой России» по законотворческой деятельности Андрей Исаев.

«Это слухи», — цитирует Исаева ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что кабмин принял за основу вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет — до 65 лет, а для женщин на восемь — до 63 лет, пишет сетевое издание m24.ru.

По словам замруководителя фракции, пока эта тема парламентом не обсуждалась. Политик подтвердил при этом, что в ближайшее время депутаты «ожидают от кабмина внесения предложений по повышению пенсионного возраста».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что пока депутаты не обсуждали возможные варианты повышения пенсионного возраста в России.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе «прямой линии» в четверг, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста в стране.

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщала, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения в РФ могут произойти уже в следующем году. Она добавила, что решение этого вопроса может занять определенное время, так как пенсионная система состоит из множества тем, например, пенсионного возраста, обычных или досрочных пенсий.

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