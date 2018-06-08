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В Кемерово эвакуировали жителей треснувшего дома

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Фото: ako.ru
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Жителей двух подъездов многоквартирного дома в Кемерово эвакуировали, после того как в здании треснула стена и оно стало проседать. Об этом сообщает портал «Медиакузбасс».

Инцидент произошел на улице Островского в центре города. Трещина появилась в угловой части здания, между 10-м и 11-м подъездами. Жителей 18 квартир вывели на улицу.

Дом построен в 1954 году, он четырехэтажный, на первом этаже располагаются нежилые помещения. Региональное агентство VSE42 сообщает, что раньше здание украшали две башни. Несколько лет назад одна из них обрушилась на десятый подъезд, вторую после этого демонтировали.

Представитель городской администрации заявил агентству «Интерфакс», что угрозы обрушения здания нет.

23 мая в Орле обрушился потолок жилого дома. Обломки засыпали комнату, но жильцы не пострадали. Здание признали аварийным еще в 2013 году, но несколько семей до сих пор не расселили.

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