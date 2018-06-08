Депутаты Верховной рады подрались во время заседания

Депутаты Верховной рады Украины подрались во время заседания. Об этом сообщил украинский телеканал Newsone.

Инцидент произошел в ходе заседания 8 июня во время выступления депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского, который требовал возбудить дело против внефракционного парламентария Евгения Мураева, в эфире телеканала назвавшего осужденного в России режиссера Олега Сенцова террористом, пишет РЕН ТВ. В это время депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза подбежал к коллеге из Оппозиционного блока Александру Долженкову и вцепился ему в ворот пиджака. Разнять депутатов поспешили остальные присутствующие, сообщает RT.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Крыму. Режиссер с подельниками готовились взорвать самодельное взрывное устройство 9 мая 2017 года в Симферополе.