Следователи проверяют клинику после смерти ребенка во Владикавказе

Трехлетняя девочка умерла в частной клинике во Владикавказе. Следователи начали проверку медицинского персонала.

По данным правоохранительных органов, девочке проводили озонотерапию. Маленькая пациентка потеряла сознание с замедлением дыхания. Для ребенка вызвали скорую помощь, но девочка скончалась до приезда медиков, сообщает NewsTracker.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точных причин смерти ребенка. Кроме того, в клинике проверяют наличие разрешительных документов на оказание медицинских услуг.