Танкисты Северного флота на учениях осваивают машины Т-80БВМ

На боевых учениях в поселке Печенга Мурманской области танкисты Северного флота приступили к освоению танков Т-80БВМ. Модель оснащена многоканальным прицелом, 125-миллиметровой пушкой, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения пилота. Модернизированный газотурбинный двигатель приспособлен к климату Заполярья.

По информации пресс-службы Северного флота, на данном этапе тренировки важна слаженная работа экипажа, водителю необходимо вести машину с постоянной скоростью, а наводчику-оператору нужно точно определить расстояние до намеченной мишени. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Напомним, в начале июня в арктические части Вооруженных сил начали поступать танки Т-80БВМ, за скорость и характерный звук двигателя прозванные «реактивными». Перевооружение должно завершиться до конца этого года. По мнению экспертов, Т-80БВМ идеально подходят для условий Крайнего Севера, с их появлением ударная мощь арктических бригад существенно возрастет. При температуре воздуха ниже -40 градусов оперативная готовность этих машин достигается за считанные минуты.