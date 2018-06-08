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Памятный знак борцу Ярыгину открыли в Красноярске

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В Красноярске открыли мемориальный знак выдающемуся красноярскому спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Ивану Ярыгину. Он установлен на доме по улице Урицкого, где борец жил с 1976 по 1981 год.

На церемонии открытия присутствовали представители региональных властей, супруга Ярыгина Наталья, которая является президентом Межрегионального благотворительного общественного фонда содействия развитию спорта, а также тренер Ярыгина, основатель краевой Академии борьбы Дмитрий Миндиашвили.

Как поясняет ИА KrasnoyarskMedia, мемориальные знаки устанавливают в городе в рамках проекта «Наследие Красноярского края». У каждого есть QR-код, в котором зашифрована биографическая информация о человеке, в память которого знак создан.

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