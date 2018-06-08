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Ребенок пострадал при стрельбе в школе в Челябинске

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Неизвестные обстреляли здание школы в Челябинске. По предварительным данным, один ребенок получил травмы.

Стрельбу вели из пневматического оружия по окнам гимназии № 63. В этот момент в учебном заведении находились воспитанники детского лагеря дневного пребывания. Один ребенок пострадал, однако его состояние и характер травм в школе не сообщают. Об этом пишет ИА «Урал-пресс-информ».

После происшествия все дети разошлись по домам.

Как сообщал портал iz.ru, в два человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском городе Индианаполис. Ранения получили один подросток и один взрослый.

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