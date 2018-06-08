Поп-сирена из Южной Кореи выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии

Столица Бурятии готовится к фестивалю «Голос кочевников – 2018». Он состоится в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ 20 и 21 июля. Сегодня стала известна предварительная программа мероприятия.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов, фестиваль посетит представительница электронной музыки из Южной Кореи, поп-сирена CIFIKA.

Девушка, настоящее имя которой Йосан Чо, стала известна во всем мире благодаря нескольким экспериментальным трекам на Soundcloud. Ее песни полюбили за эйфорическую музыку и завораживающий вокал.

Весной CIFIKA вернулась из большого тура по Америке. В России ее можно будет услышать впервые на июльском фестивале в Бурятии.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что Земфире запретили выступать в Нижнем Новгороде и Калининграде из-за ЧМ-2018.

6 июня стало известно о запрете со стороны ФИФА выступлений в Ростове-на-Дону другой российской певицы Юлии Чичериной. В организации пояснили, что в репертуаре Чичериной есть песни на военную тематику, что может навредить репутации ФИФА.