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Женщина погибли при падении машины в озеро в Волгоградской области

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В Волгоградской области автомобиль «ВАЗ» слетел с дамбы в озеро. 48-летняя женщина, находившаяся за рулем, скончалась.

ДТП произошло в поселке Карповка. По данным правоохранительных органов, женщина ехала по дамбе в сторону улицы Гагарина. Она не справилась с управлением, в результате машина слетела с дамбы в озеро по правую сторону движения. Автомобилистка получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Новосибирской области утонула иномарка с четырьмя девушками. В апреле Renault рухнул с насыпной дамбы в воду, машину начало относить течением. Водитель смогла выбраться самостоятельно, еще трем девушкам помогли очевидцы происшествия.

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