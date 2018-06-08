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Зиничев отменил приказ о запрете проверок среднего бизнеса

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, который запрещает проверять средний бизнес на предмет пожарной безопасности. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает «РИА Новости».

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«До настоящего времени в МЧС России действовал приказ, который запрещал не только проверки малого и среднего бизнеса, но и содержал директиву <…> не включать [такие объекты] в ежегодные планы проведения плановых проверок. Глава МЧС отменил этот приказ от 12 сентября 2016 года», — рассказали в ведомстве.

Теперь сотрудники пожарного надзора смогут включать в план проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой. Это позволит своевременно выявлять нарушения. Отмечается, что все объекты поделены по категориям риска — высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. Для объектов высокого риска проверки будут проводиться раз в три года, значительного — раз в четыре года, умеренного — раз в 10 лет. Если объект был отнесен к категории низкого риска, то плановые проверки проводиться не будут.

Ранее новый глава МЧС заявил о необходимости проработать вопрос об эффективной численности сотрудников ведомства. Президент России Владимир Путин 31 мая потребовал от Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей (аналогичных сгоревшему в марте ТЦ «Зимняя вишня»). Кроме того, глава государства поручил Зиничеву наказывать сотрудников ведомства за халатное отношение к своим обязанностям.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По уточненным данным, погибли 60 человек, еще 79 пострадали.

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