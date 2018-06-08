Бывшему главе СК по Нижегородской области грозит условный срок

Экс-глава СУ СК России по Нижегородской области Владимир Стравинскас, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не будет лишен звания генерал-лейтенанта и пенсионных доплат. Ему грозит условный срок.

В 2011–2012 годах мужчина контролировал реконструкцию здания управления на улице Маршала Воронова. По версии следствия, Стравинскас подписывал фиктивные акты выполненных работ. В итоге был причинен ущерб на сумму более 33 млн рублей, передает ИА «НьюсНН».

Как писал портал iz.ru, заместителя мэра Томска задержали 1 июня по подозрению в мошенничестве. 34-летнего Владимира Костюкова подозревают в мошенничестве при строительстве площадки «Березовая» на территории промышленного парка. Были оплачены невыполненные работы по завозу песка на сумму более 40 млн рублей.