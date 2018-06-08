Президент Аргентины назвал условия своего приезда на финал ЧМ-2018

Президент Аргентины Маурисио Макри приедет на чемпионат мира по футболу 2018 года в случае, если сборная страны выйдет в финал. Об этом заявил посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио.

По его словам, Макри не сможет присутствовать на начале мирового первенства в России из-за занятости. Вместе с тем, Лагорио добавил, что матчи мундиаля посетят больше 20 тыс. аргентинских болельщиков, а к концу турнира общее число гостей из Аргентины может достигнуть 30 тыс. человек.

«Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку видели, как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций. Уверены, что никаких проблем не возникнет», — приводит RT слова Рикардо Лагорио. Он добавил, что чемпионат мира посетит руководитель департамента безопасности Федерации футбола Аргентины.

ЧМ-2018 пройдет в России в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Последняя крупная партия билетов на мировое первенство поступит в продажу 8 июня в 23:00.