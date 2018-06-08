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В Москве ожидается более 10% месячной нормы осадков 8 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве ожидается более 10% месячной нормы осадков в пятницу, 8 июня. Синоптики прогнозируют ливни во второй половине дня.

Холодный атмосферный фронт принес в столицу ветреную погоду с порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха в пятницу составит 15 градусов тепла, по области до плюс 17. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., сообщается на сайте центра «Фобос».

В субботу и воскресенье, 9-10 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 14-16 градусов. Погода будет облачной, местами дождь.

Несколькими часами ранее столичное управление МЧС России предупредило горожан об усилении ветра 8 июня, в связи с чем призвали москвичей быть острожными и внимательными на улицах.

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