Врача в Вологодской области осудят за смерть пациента от аллергии

В Вологодской области женщина умерла от анафилактического шока. Уголовное дело в отношении рентгенолога передано в суд.

По данным следствия, пациентка поступила с жалобами на боль в спине. Рентгенолог по истории болезни и опросу выяснил, что у женщины есть аллергия на лекарство, однако не провел подготовку к вмешательству и не дал рекомендаций лечащему врачу. Во время введения препарата у женщины начала проявляться аллергия. При этом медик оставил пациентку в рентген-кабинете без присмотра, сообщает ИА FlashNord.

В результате развившегося анафилактического шока женщина скончалась. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано в суд.