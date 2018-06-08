Овечкин стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги после первой в истории его клуба победы в Кубке Стенли.

Россиянин стал лучшим снайпером турнира с 15 шайбами, одну их которых он забросил в решающем матче серии против «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Вашингтона» (4:3), пишет «Газета.Ру».

Ранее «Вашингтон» выходил в финал Кубка Стэнли в 1998 году, однако тогда в четырех матчах проиграл «Детройт Ред Уингз». «Вегас» стал третьим дебютантом НХЛ в истории, которому удалось дойти до финала Кубка Стэнли.

Овечкин ранее стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).