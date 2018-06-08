Прямой эфир

Овечкин стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги после первой в истории его клуба победы в Кубке Стенли.

Россиянин стал лучшим снайпером турнира с 15 шайбами, одну их которых он забросил в решающем матче серии против «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Вашингтона» (4:3), пишет «Газета.Ру».

Ранее «Вашингтон» выходил в финал Кубка Стэнли в 1998 году, однако тогда в четырех матчах проиграл «Детройт Ред Уингз». «Вегас» стал третьим дебютантом НХЛ в истории, которому удалось дойти до финала Кубка Стэнли.

Овечкин ранее стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ
Овечкин пренебрег приметой перед финалом Кубка Стэнли

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017