Молодой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Татарстане

Молодой мужчина погиб при пожаре в бревенчатом жилом доме в селе Чутеево Кайбицкого района Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в четверг, 7 июня, в 15:25. Прибывших на место происшествия пожарных встретили соседи, которые рассказали, что в доме может находиться человек. Из-за сильного задымления и высокой температуры спасатели не смогли попасть в здание, сообщает ИА «Татар-информ».

В ходе проливки и разбора завалов после пожара в спальне было обнаружено тело 33-летнего мужчины. В результате пожара огнем были полностью уничтожены дом общей площадью 120 кв. м, сарай и баня.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.