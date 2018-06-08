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Мечеть для автомобилистов начали строить на трассе в Татарстане

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В Набережных Челнах началось строительство мечети «Чаллы Яр». Она расположится на трассе Казань–Уфа и будет служить на благо автомобилистам.

Мечеть рассчитана на 210 человек. Согласно плану строительства, высота минарета составит 21 м. В мечети расположатся залы для мужчин и женщин, комнаты для омовения, учебный класс с кабинетами для имама и преподавателей. Кроме того, на территории мечети планируется открыть халяльное кафе. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Строительную площадку уже осмотрел имам-мухтасиб Набережных Челнов Альфас хазрат Гайфуллин. На месте совершен полуденный намаз.

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