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Возбуждено дело после травмирования школьницы на саратовском ипподроме

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В Саратове по факту происшествия с 17-летней девушкой на ипподроме возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Школьница стала инвалидом. Следственное управление подчеркивает, что она на добровольной основе оказывала помощь по уходу и содержанию лошадей на ипподроме.

Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», инцидент произошел вечером 26 мая. Девушка увидела, что одна из лошадей вышла из загона, и попыталась вернуть ее обратно. Закрепленная на лошади веревка обмотала ногу несовершеннолетней, а само животное побежало, протащив подростка по земле около 400 м.

Школьнице сделали операцию. Травма оказалось настолько серьезной, что медикам пришлось ампутировать ступню. У пострадавшей не было допуска для работы с лошадьми. 

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