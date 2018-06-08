Возбуждено дело после травмирования школьницы на саратовском ипподроме

В Саратове по факту происшествия с 17-летней девушкой на ипподроме возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Школьница стала инвалидом. Следственное управление подчеркивает, что она на добровольной основе оказывала помощь по уходу и содержанию лошадей на ипподроме.

Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», инцидент произошел вечером 26 мая. Девушка увидела, что одна из лошадей вышла из загона, и попыталась вернуть ее обратно. Закрепленная на лошади веревка обмотала ногу несовершеннолетней, а само животное побежало, протащив подростка по земле около 400 м.

Школьнице сделали операцию. Травма оказалось настолько серьезной, что медикам пришлось ампутировать ступню. У пострадавшей не было допуска для работы с лошадьми.