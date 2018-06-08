1-8 июня в объективе «Известий»

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выставка уличного художника Banksy в ЦДХ
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Товарищеский матч по футболу между сборными России и Турции
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин во время вручения орденов «Родительской славы» многодетным родителям
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Министр культуры РФ Владимир Мединский после торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и ведомственных наград министерства культуры России деятелям культуры и искусства
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Один из депутатов во время заседания Государственной Думы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Капитан сборной России Игорь Акинфеев во время пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Турции
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Во время XI Международного cалона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018», на территории Ногинского спасательного центра МЧС РФ
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Немецкий футболист Лотар Маттеус во время церемонии приветствия кубка ЧМ-2018 по футболу в Москве
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Пожар в жилом комплексе на Большой Дмитровке
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Премьерный показ спектакля режиссера Юрия Грымова по пьесе Максима Горького «На дне» в театре «Модерн»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Австрию
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Столица готовится к чемпионату мира по футболу
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Презентация книги «Известия. История века» во время Книжной ярмарки на Красной Площади
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Музыкант Вячеслав Бутусов на фестивале «Игра престолов» в Парке Победы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Актриса Светлана Фомичева после торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и ведомственных наград министерства культуры России деятелям культуры и искусства.
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.