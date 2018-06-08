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Глава Карелии предложил отменить «золотые парашюты» для чиновников

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил депутатам республики рассмотреть  законопроект, который приостанавливает выплату «золотых парашютов» для чиновников при выходе на пенсию до 1 января 2019 года. Инициативу обсудят 13 июня на заседании комитета по госустройству и местному самоуправлению.

В соответствии с действующим законодательством, любой чиновник, отработавший достаточно для того, чтобы иметь доплату к пенсии, получает единовременное денежное вознаграждение. Его размер зависит от стажа госслужбы, но не должен превышать 10 размеров месячного содержания чиновника. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

«Золотой парашют» — компенсация, выплачиваемая руководителям в случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной инициативе. Вид, сумма и порядок получения компенсации определяется договором о найме на работу, а также регламентирующими документами организации. Размеры «золотого парашюта» в России могут достигать сотен миллионов рублей.

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