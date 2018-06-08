Орангутан сразился с бульдозером в Индонезии

В Индонезии на острове Борнео орангутан попытался защитить свое место обитания от бульдозеров, сносивших деревья в местности. Кадры с происшествием опубликовал телеканал РЕН.

На видео показано, как животное бросается на ковш бульдозера, который сносит тропический лес. В итоге орангутана нейтролизовали с помощью дротика с усыпляющим веществом.

Обезьяны рода орангутан считаются самыми крупными древесными млекопитающими. На сегодняшний день их можно встретить только на островах Суматра и Борнео (Индонезия). В феврале этого года The Guardian опубликовала данные о численности орангутанов, согласно которым она снизилась на 150 тыс. особей за последние 16 лет. Издание отмечает, что при бездействии властей страны в ближайшие 35 лет приматов может стать меньше еще на 45 тыс. Незаконная вырубка тропического леса — одна из причин снижения численности этих животных.