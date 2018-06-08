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Глава Хабаровского края обещал найти работу красящему крыши инженеру

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал трудоустроить попавшего под сокращение авиаинженера из Комсомольска‐на‐Амуре Петра Литвинцева.

«Я с рабочей поездкой собираюсь в Комсомольск, постараюсь встретиться с ним и поговорить. Даже если его вкусовые предпочтения не совпадут с тем, что будет предложено на заводе, мы всё равно найдем ему место», — приводит слова Шпорта телеканал «360».

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О проблеме с трудоустройством инженера стало известно во время «Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным» 7 июня.

По словам губернатора, он «связывался с руководством КНАаЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина. — Ред.), они как раз набирают квалифицированных работников».

7 июня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что ставку по ипотеке снизили жителю Иваново Дмитрию Верховских, обратившемуся к Путину во время «прямой линии».

«Прямая линия» продолжалась в этом году 4 часа 20 минут.

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