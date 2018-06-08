Почти 30 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на строительство фан-зоны

Порядка 30 млн рублей планирует выделить Минстрой из бюджета Удмуртской Республики на строительство фан-зоны в Ижевске к чемпионату мира по футболу 2018. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Гордумы столицы республики Дмитрий Сурнин.

По словам Сурнина, примерная стоимость проекта составляет 80 млн рублей. 30 млн рублей будет выделено из бюджета республики, остальные 50 млн планируют получить за счет кредита «Летнего сада» и его будущих доходов, сообщает ИА «Сусанин».

Фан-зона в Ижевске будет располагаться в парке имени Кирова. Открытие объекта планируется 12 июня.

Также депутат сообщил о готовности правительства республики выступить поручителем по кредиту. Совет принял решение о получении кредита не единогласно и не с первого раза.