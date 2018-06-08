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Нефтепродукты попали в реку Белую в Уфе

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В Уфе утром 8 июня произошла утечка нефтепродуктов в заливе реки Белой, в районе ул. Деревенская переправа, 12. На место ЧП выехали спасатели, специалисты Минэкологии Башкирии.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты, бизнесмен выкупил несколько старых теплоходов, чтобы распилить на металлолом. В одном из судов были остатки нефтепродуктов, которые попали в акваторию. Собственник теплоходов установил первую линию боновых заграждений, в монтаже второй линии участвовали спасатели. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее портал iz.ru писал про реку-хамелеон Мурзинка в Петербурге, которая часто меняет цвета от молочно-белого до ядовито-желтого или даже синего. Недавно левый приток Невы стал ярко-фиолетовым. Причины аномалии устанавливаются.

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