Нефтепродукты попали в реку Белую в Уфе

В Уфе утром 8 июня произошла утечка нефтепродуктов в заливе реки Белой, в районе ул. Деревенская переправа, 12. На место ЧП выехали спасатели, специалисты Минэкологии Башкирии.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты, бизнесмен выкупил несколько старых теплоходов, чтобы распилить на металлолом. В одном из судов были остатки нефтепродуктов, которые попали в акваторию. Собственник теплоходов установил первую линию боновых заграждений, в монтаже второй линии участвовали спасатели. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

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