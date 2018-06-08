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Производство опытных вертолетов Ка-226Т запущено в Улан-Удэ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» запустил производство опытных образцов легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т.

«В настоящий момент У-УАЗ завершил первый этап постановки на производство Ка-226Т, полностью выполнив реконструкцию площадки для сборки вертолетов», — говорится в сообщении холдинга.

Сроки поставки готовых машин и агрегатов на подмосковный завод «Камов» для испытаний будут определены в ближайшее время.

По словам генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского, в рамках кооперации предприятий холдинга было принято решение разместить изготовление отдельных деталей вертолета на Кумертауском авиационном производственном предприятии, сообщает телеканал «Звезда».

Ка-226 — разработанный ОКБ Камова российский многоцелевой вертолет. Он предназначен для перевозки 6 пассажиров или 1350 кг груза (в том числе и на внешней подвеске).

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