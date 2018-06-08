Еще два жилых дома расселят для строительства трассы «Таврида»

Правительство Крыма распорядилось изъять один земельный участок, два жилых дома и две нежилые постройки в селе Совхозное Симферопольского района, а также несколько земельных участков в других регионах Крыма для строительства трассы «Таврида». Документы опубликованы на правительственном портале.

Также для будущей дороги необходимы четыре земельных участка в Кировском районе, пишет Крыминформ. Это предусмотрено проектной документацией, а вопрос выплат находится на особом контроле властей. В апреле владельцы домов и земельных участков под Симферополем, которые попали в зону строительства «Тавриды», уже начали получать компенсации.

Министерство транспорта РФ сообщило 16 мая, что две новые полосы трассы федерального значения откроют к концу 2018 года. «Таврида» станет своеобразной связующей нитью моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. В полном объеме дорога, соединяющая Севастополь и Керчь, заработает к 2020 году.