Масштабный молочный кластер начнут строить в Тамбовской области осенью

Строительство масштабного молочного кластера планируют начать в Тамбовской области осенью 2018 года. Проект будет реализован в рамках сотрудничества российских и израильских инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

При создании молочного кластера за основу планируется взять опыт израильской молочной промышленности. Молочные комплексы будут способны производить 290 тыс. т продукции в год и перерабатывать до 1 тыс. т в сутки, сообщает ИА «Абирег».

На данный момент проводится работа по поиску участков под строительство в Котовске, Тамбовском и Ржаксинском районах. Предполагается, что строительство будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе будут построены молочная ферма на 5,2 тыс. коров и молочный завод.

Реализация проекта позволит полностью обеспечить Тамбовскую область молочной продукцией собственного производства. По словам губернатора Александра Никитина, будет создано более 2 тыс. рабочих мест.