Прямой эфир

Верховный суд освободил фигуранта дела о хищениях на «Восточном»

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд смягчил наказание двум фигурантам дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Одного из них — Михаила Хризмана, приговоренного к 5,5 года лишения свободы, — освободили из-под стражи в зале суда.

Бывшему главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману снизили срок заключения в колонии с 12 лет до 11 лет 6 месяцев в связи с истечением срока давности по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщает 8 июня корреспондент ТАСС.

3 мая суд вынес приговоры трем соучастникам растраты при строительстве «Восточного». Начальник «Спецстройсервиса» при Спецстрое России Андрей Ярцев, гендиректор фирмы «Стройконструкция» Николай Шкадин и его заместитель Владимир Денискин получили от 6,5 до 7,5 лет колонии. До этого виновными признали другого заместителя Шкадина, Игоря Новикова, и главу компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова.

Приговор Юрию Хризману вынесли в феврале. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением и растрате, его сына Михаила — в растрате. Потерпевшими по делу проходили «Дальспецстрой» и «Роскосмос».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два пуска запланировано на космодроме Восточный в 2018 году
Экс-главу «Дальспецстроя» приговорили к 12 годам лишения свободы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017