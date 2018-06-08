Верховный суд освободил фигуранта дела о хищениях на «Восточном»

Верховный суд смягчил наказание двум фигурантам дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Одного из них — Михаила Хризмана, приговоренного к 5,5 года лишения свободы, — освободили из-под стражи в зале суда.

Бывшему главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману снизили срок заключения в колонии с 12 лет до 11 лет 6 месяцев в связи с истечением срока давности по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщает 8 июня корреспондент ТАСС.

3 мая суд вынес приговоры трем соучастникам растраты при строительстве «Восточного». Начальник «Спецстройсервиса» при Спецстрое России Андрей Ярцев, гендиректор фирмы «Стройконструкция» Николай Шкадин и его заместитель Владимир Денискин получили от 6,5 до 7,5 лет колонии. До этого виновными признали другого заместителя Шкадина, Игоря Новикова, и главу компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова.

Приговор Юрию Хризману вынесли в феврале. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением и растрате, его сына Михаила — в растрате. Потерпевшими по делу проходили «Дальспецстрой» и «Роскосмос».