Прокуратура проверит ДТП с участием школьного автобуса на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области, а также региональное следственное управление изучат обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Анивском районе. Авария произошла сегодня на трассе между Анивой и Южно-Сахалинском.

Пока не было решения о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Оно должно быть принято по результатам процессуальной проверки, отмечает ИА SakhalinMedia.

Напомним, автобус, в котором находились ученики начальных классов южно-сахалинской кадетской школы, улетел в кювет. Дети не пострадали. О том, что стало причиной ДТП, информации пока не было.

Портал iz.ru сегодня сообщал о крупной аварии на трассе Артем–Находка–порт Восточный в Приморском крае. В результате один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе двое детей. По данным правоохранительных органов, 21-летний водитель автомобиля Honda Fit выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Noah.